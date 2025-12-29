MAGIA Y DEPORTE

El Club Balonmano Elche organiza una jornada solidaria el 3 de enero apoyando la campaña 'Ningún niño sin juguetes'

Se disputarán varios partidos desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde en el Pabellón Isabel Fernández de Torrellano

Mayte Vilaseca

Elche |

Un juguete será la entrada con la que se podrá acudir a esta celebración solidaria del balonmano ilicitano. Un año más, el Club Balonmano Elche apoya el objetivo de que ningún niño ni niña se quede sin celebrar el Día de Reyes, y su director deportivo Alberto Martínez nos invita a acudir y compartir una jornada en la que padres e hijos de las diferentes categorías del club se enfrentarán mostrando el carácter familiar de este deporte.

Además, con él hacemos balance del año que acaba para los equipos del club y sus expectativas para el 2026.

