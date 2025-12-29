El Club Balonmano Elche organiza una jornada solidaria el 3 de enero apoyando la campaña 'Ningún niño sin juguetes'

Un juguete será la entrada con la que se podrá acudir a esta celebración solidaria del balonmano ilicitano. Un año más, el Club Balonmano Elche apoya el objetivo de que ningún niño ni niña se quede sin celebrar el Día de Reyes, y su director deportivo Alberto Martínez nos invita a acudir y compartir una jornada en la que padres e hijos de las diferentes categorías del club se enfrentarán mostrando el carácter familiar de este deporte.

Además, con él hacemos balance del año que acaba para los equipos del club y sus expectativas para el 2026.