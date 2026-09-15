El Cineclub Luis Buñuel inaugura su nueva temporada este viernes 18 con un homenaje al actor Manolo Solo, fallecido recientemente, proyectando su última película: 'A la cara', dirigida por Javier Marco, que asistirá a la proyección para hacer una presentación y mantener un coloquio con el público. La película, basada en el corto del mismo título que ganó el Premio Goya en 2020, cuenta el encuentro y posterior convivencia entre dos seres antagónicos: una presentadora de televisión amarillista y la persona que la insultó y vilipendió en las redes sociales.

El tema del agua en sus diferentes vertientes estará presente en la programación con la argentina 'Las corrientes' y con 'El río' de Jean Renoir, un clásico del cine que posee un extraordinario uso del color y se desarrolla en la India postcolonial, esta proyección (26 de noviembre) estará abierta al público en general . La programación del Cineclub presenta también otros títulos interesantes del cine europeo: las italianas 'La última ronda en Venecia' (8 Premios David di Donatello) y 'Cinco segundos', así como la islandesa 'El amor que permanece',cuya proyección irá acompañada de un cine fórum, o las alemanas 'La isla de Amrum' y 'El sonido de la caída'. Asi mismo podremos ver algunas producciones asiáticas como la japonesa 'Pálida luz en las colinas', basada en una novela de éxito, y la china 'Vivir la tierra',que refleja las transformaciones del país a través de los ojos de un niño. El cine africano también tendrá su presencia en la programación con 'Prometido el cielo', una producción tunecina que narra la amistad de tres mujeres subsaharianas que sufren las consecuencias de la precariedad y el racismo en un país africano. La programación se completa con 'Magallanes' del filipino Lav Diaz, un acercamiento original y distinto a la figura del gran conquistador portugués, y con dos buenas muestras del cine independiente americano actual: 'Omaha' y 'Rebuilding'. Las proyecciones tendrán lugar en el Cine Odeon los viernes en dos sesiones: 17,30 hy 20 h , aunque en algunos casos habrá horarios especiales por la duración de las películas. Se podrá acceder a estas proyecciones con la tarjeta de socio ( inscripciones en el cine los días de las sesiones) o comprando la entrada en la taquilla o por internet ( lomasticket.com) por un precio de 5 € . Todas las películas se proyectan en versión original subtitulada.