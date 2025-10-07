El cielo se despeja en Elche, Crevillent y Santa Pola en un martes con temperaturas al alza

Con el avance de la mañana de este martes se va a ir despejando el cielo para quedar una jornada bastante soleada, con suaves brisas marinas a partir de mediodía y temperaturas en ascenso.

El termómetro va a rondar en Elche y Crevillent valores máximos de 25 grados centígrados. En Santa Pola se van a alcanzar unos 24.

Para mañana miércoles se espera de nuevo una jornada soleada, pero de cara al jueves, festivo del 9 d’octubre, y el viernes se prevé la llegada de una situación con aire frío en altura que traerá inestabilidad y aguaceros tormentosos.

El fin de semana parece que tenderá a ser con más estabilidad meteorológica, si bien el sábado aún podría registrarse algún chubasco.