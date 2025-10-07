La crónica del tiempo

El cielo se despeja en Elche, Crevillent y Santa Pola en un martes con temperaturas al alza

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Pintura que recrea una alfombra que se ha realizado en la calle Les Estores de Crevillent.
Pintura que recrea una alfombra que se ha realizado en la calle Les Estores de Crevillent. | Ayuntamiento de Crevillent

Con el avance de la mañana de este martes se va a ir despejando el cielo para quedar una jornada bastante soleada, con suaves brisas marinas a partir de mediodía y temperaturas en ascenso.

El termómetro va a rondar en Elche y Crevillent valores máximos de 25 grados centígrados. En Santa Pola se van a alcanzar unos 24.

Para mañana miércoles se espera de nuevo una jornada soleada, pero de cara al jueves, festivo del 9 d’octubre, y el viernes se prevé la llegada de una situación con aire frío en altura que traerá inestabilidad y aguaceros tormentosos.

El fin de semana parece que tenderá a ser con más estabilidad meteorológica, si bien el sábado aún podría registrarse algún chubasco.

