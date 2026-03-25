El centro de congresos de Elche acoge la III Feria de la FP de la ciudad

Una veintena de centros educativos de Secundaria (públicos, privados y concertados) instituciones y asociaciones empresariales están participando este miércoles en el centro de congresos de Elche en la tercera edición de la Feria de la Formación Profesional promovida por el Ayuntamiento ilicitano.

En el evento se da a conocer la oferta que en materia de formación hay en el municipio, con el objetivo de orientar a los jóvenes en su futuro académico y profesional.

La Escuela Oficial de Idiomas, el Centro de Formación Municipal, la concejalía de Juventud, el Ministerio de Defensa, la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional están presentes en un certamen al que también se han sumado asociaciones empresariales como Avecal, Aesec o Jovempa.

Durante el día, los alumnos están pudiendo disfrutar de una jornada informativa y lúdica con exposiciones, demostraciones prácticas de las competencias profesionales, charlas formativas, talleres, exhibiciones, juegos, contenidos impartidos en los diferentes ciclos formativos, certificados profesionales, así como una amplia variedad de opciones de estudios profesionales.

La concejala de Educación y Juventud, María Bonmatí, y el edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz, han asistido esta mañana a la inauguración de la feria.

Curso 2025/2026

En el presente curso se ofertan en Elche 140 ciclos formativos dentro de 18 familias profesionales, que se imparten en 25 centros educativos entre públicos, concertados y privados. Actualmente, cerca de 7.000 alumnos están matriculados en alguno de esos ciclos formativos ya sea básico, medio o superior.