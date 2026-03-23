Sostenibilidad

El centro comercial L’Aljub de Elche logra el Certificado BREEAM 6.0 con la calificación de ‘excepcional’

Daniel Párraga, gerente del centro comercial destaca que para el complejo “este certificado no es la meta, sino la confirmación de que nuestra hoja de ruta está transformando positivamente nuestro entorno”

Onda Cero Elche

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El centro comercial L’Aljub de Elche logra el Certificado BREEAM 6.0 con la calificación de ‘excepcional’.
El centro comercial L’Aljub de Elche logra el Certificado BREEAM 6.0 con la calificación de ‘excepcional’. | CC L'Aljub

El Centro Comercial L’Aljub ha obtenido, con la calificación de ‘excepcional’, el Certificado BREEAM 6.0 que acredita la sostenibilidad del edificio del complejo comercial tras evaluar parámetros como el impacto ambiental, la eficiencia energética y la gestión del propio inmueble.

Esa calidad de ‘Excepcional’ pone en valor aspectos como que el centro comercial de L’Aljub es el único centro comercial que cuenta con una depuradora propia o que dispone de una planta fotovoltaica de 1.000 módulos en cubierta, con capacidad de generar 772,5 kilovatios anuales. También que ha logrado una reducción del 38 % en el consumo eléctrico desde el año 2019 y que forma parte de un selecto grupo de centros comerciales en España que cuentan con la distinción Residuo Cero (Zero Waste).

Daniel Párraga, gerente del centro comercial L’Aljub, ha destacado que para el complejo comercial “este certificado no es la meta, sino la confirmación de que nuestra hoja de ruta está transformando positivamente nuestro entorno”.

Por otro lado, Lucía González, directora de Comunicación, ha puesto en valor que “la calificación ‘Excepcional’ en BREEAM 6.0 no es un punto final, sino la evidencia de que un modelo de gestión comercial más eficiente y sostenible es posible”. Ha añadido que “la obtención de la máxima distinción BREEAM ratifica que un modelo de Customer Experience basado en la sostenibilidad es el único camino posible”. “Bajo esta premisa, el concepto Oasis redefine la relación entre el centro comercial y su entorno, convirtiendo a L’Aljub en un referente de hospitalidad urbana”, ha apuntado González.

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