La crónica del tiempo

La festividad de San José se presenta en Elche, Crevillent y Santa Pola con descenso en las temperaturas

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Fuente en una rotonda de circulación en Elche.
Fuente en una rotonda de circulación en Elche. | Onda Cero Elche

Este miércoles va a ser una jornada con paso de nubes altas, temperaturas que descienden un poco y viento de levante flojo, moderado en el litoral por la tarde.

El viento de levante apretará mañana jueves, festividad de San José, día que en zonas del litoral podrían alcanzar rachas de 60 kilómetros por hora.

Las temperaturas seguirán mañana la tónica de descenso y, de momento, el termómetro va a rondar hoy valores máximos en Elche y Crevillent los 18 grados centígrados. En Santa Pola se va a alcanzar una temperatura máxima de 17.

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