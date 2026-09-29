Cedelco de Elche suma con otras cuatro asociaciones empresariales para pedir más peso de los Consejos Territoriales en las decisiones sobre FP.

Cinco asociaciones empresariales comarcales de la Comunitat Valenciana han sumado esfuerzos para reivindicar ante la Generalitat Valenciana que la opinión de los Consejos Territoriales de Formación Profesional (FP) tenga un mayor peso en las decisiones del gobierno autonómico.

En estos momentos esos órganos tienen carácter consultivo y las entidades empresariales reclaman que se dé un paso más para articular un carácter vinculante de lo que se las entidades empresariales aportan en esos Consejos Territoriales de FP.

Entre las entidades firmantes del manifiesto empresarial está Cedelco, el Círculo Empresarial de Elche y Comarca.

Junto a Cedelco, suscriben la petición en torno a los Consejos Territoriales de FP la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida, la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor, el Cercle Empresarial de la Marina Alta y la Asociación de Empresarios Foia de Castalla.

Se dedican “tiempo y recursos”

Todas las entidades empresariales destacan que dedican “tiempo y recursos” a participar en esos espacios, analizar las necesidades de cualificación de las empresas y elaborar propuestas e informes. Por ello, consideran necesario que el trabajo desarrollado en esos órganos de participación “tenga un mayor recorrido y capacidad de incidencia en las decisiones que posteriormente se adoptan en materia de Formación Profesional”.

La resolución se ha adoptado en el marco de una reunión que ha tenido lugar recientemente en el municipio de Pedreguer y en la que han participado las cinco entidades empresariales citadas.