CCOO vuelve a movilizarse esta semana para exigir el pago de las horas extra pendientes a funcionarios

El sindicato CCOO se va a movilizar en Elche esta semana, concretamente el miércoles por la mañana, para exigir el pago inmediato de las horas extra y resto de retribuciones que se adeuda a funcionarios de distintos departamentos del Ayuntamiento.

El sindicato recuerda que el equipo de gobierno dijo que en la nómina del mes de febrero se iba a pagar el 80 % de las horas pendientes de abono a esos trabajadores municipales, sin embargo, denuncia que no se ha cumplido esa promesa, “ni de lejos”.

CCOO insiste en que el gobierno local del PP y Vox no puede “culpar eternamente en el ciberataque” del retraso en el pago de esos conceptos ya que, según explica, se deben horas extraordinarias desde el mes de enero del año 2024 o desde marzo de 2025 cuando el ciberataque se produjo a finales del mes de agosto del pasado año.

Desde el sindicato se ha expuesto este lunes mediante un comunicado público que el área de Recursos Humanos ha remitido un correo electrónico en el que se anuncia el próximo pago de las horas realizadas por “los servicios esenciales” y, en este sentido, pregunta qué ocurre, cuándo se pagarán, las horas en concepto de “festividad”, de “nocturnidad” o “los desplazamientos.

Ante el impago por parte del Ayuntamiento de horas y servicios extraordinarios, CCOO ha anunciado que va no va a votar “ningún punto” en las mesas de negociación “hasta que se tenga claro el tema retributivo”

Además, el sindicato ha concluido que no va a cesar en las protestas hasta que los pagos con todos los funcionarios municipales “estén al día”.

La primera de las protestas va a ser el miércoles, a partir de las 10:00 horas, en la Plaça de Baix.