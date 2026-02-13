CCOO se concentra en Elche pidiendo el pago de las horas extras pendientes de 2024 y 2025.

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Elche se ha movilizado en la mañana de este viernes para exigir al equipo de gobierno (PP y Vox) el abono del pago de las horas extras realizadas por los funcionarios municipales durante los años 2024 y 2025, que aún no han sido abonadas.

Representes del sindicato se han concentrado en la Plaça de Baix, llevando a cabo una movilización convocatoria se ha mantenido pese a que la Junta de Gobierno Local ha acordado en su reunión de esta semana, celebrada ayer jueves, el pago en la nómina de este mes de febrero de alrededor del 85 % de las horas extraordinarias pendientes de abono en ambas anualidades.

Las restantes, que corresponden a las realizadas en el último tramo del año pasado, se pagarán en el plazo de dos o tres meses, según ha explicado el gobierno municipal, que ha atribuido el retraso acumulado a los efectos del ciberataque sufrido por el Ayuntamiento en agosto de 2025.

Sin embargo, CCOO ha incidido en que la concentración realizada “va más allá” de la reivindicación propia del pago de horas extras porque “va de retrasos en los servicios esenciales” como los “de fin de semana de jardines, domingos por la tarde de deportes o retenes de oficios, de no pagar los desplazamientos del personal, entre otros, servicios sociales; de no abonar la festividad y nocturnidad, o las retribuciones ordinarias por jornada, al personal de deportes, cultura o cementerios”.