EL TORRELLANO, DESCANSA

El CBM.Elche debuta, el Joventut afronta su primer viaje y bonito derbi entre Intangco y Celtic

El equipo femenino del Club Balonmano Elche vuelve al Esperanza Lag para medirse al Mecalia Atlético Guardés

Felipe Canals | Monserrate Hernández

Elche | 24.09.2021 14:08

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN

ORIHUELA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS

DESCANSO PARA EL ATHLETIC CLUB TORRELLANO

PREFERENTE

UD ILICITANA-CD MURADA, SÁBADO, 19 HORAS, ENRIQUE CERVERA

BENFERRI-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 11:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME-TORRE LEVANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, POLIDEPORTIVO DE TORRELLANO

ALBORAYA-ELCHE, DOMINGO, 18 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

HÉRCULES-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

INTANGCO-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

RETO IBERDROLA

ELCHE CF FEMENINO-CD CASTELLÓN, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL SALA

SALA ZARAGOZA-JOVENTUT D'ELX, DOMINGO, 12 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE VISITELCHE.COM- ATLÉTICO GUARDÉS, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B', DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

AMISTOSOS

CB ILICITANO-AD INFANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

ELCHE BASKET CLUB-MOLINA BASKET, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN UMH

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