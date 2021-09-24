El CBM.Elche debuta, el Joventut afronta su primer viaje y bonito derbi entre Intangco y Celtic

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN
ORIHUELA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 18 HORAS
DESCANSO PARA EL ATHLETIC CLUB TORRELLANO
PREFERENTE
UD ILICITANA-CD MURADA, SÁBADO, 19 HORAS, ENRIQUE CERVERA
BENFERRI-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 11:30 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME-TORRE LEVANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, POLIDEPORTIVO DE TORRELLANO
ALBORAYA-ELCHE, DOMINGO, 18 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
HÉRCULES-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
INTANGCO-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
RETO IBERDROLA
ELCHE CF FEMENINO-CD CASTELLÓN, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL SALA
SALA ZARAGOZA-JOVENTUT D'ELX, DOMINGO, 12 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE VISITELCHE.COM- ATLÉTICO GUARDÉS, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B', DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
AMISTOSOS
CB ILICITANO-AD INFANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
ELCHE BASKET CLUB-MOLINA BASKET, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN UMH