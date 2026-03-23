La caseta para alquilar sillas para Semana Santa se activa en Elche el miércoles

La cercanía de la Semana Santa se nota cada vez más. El pistoletazo de salida lo va a dar este próximo domingo el Domingo de Ramos.

Este lunes se ha anunciado en Elche que el miércoles se abrirá en la Plaça de Baix la caseta de alquiler de sillas para seguir como público las procesiones.

Allí se podrán recoger también ejemplares del programa de mano de la Semana Santa de este año, del que la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades ha editado más de 26.000 ejemplares.

La caseta de alquiler de sillas estará en la Plaça de Baix hasta el Viernes Santo, el 3 de abril, y tendrá horario tanto de mañana (10:00 a 13:00 horas) como de tarde (17:00 a 20:00 horas).

Las sillas se podrán alquilar al precio de seis euros todos los días de procesiones, a excepción de Viernes Santo, que costará ocho euros.

Este año, se amplía la zona con sillas hasta la zona conocida como ‘las cuatro esquinas’ de calle Corredera.

Modificaciones en Miércoles Santo

Además, el presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez, ha explicado que este año se han realizado distintas modificaciones, afectando las mismas principalmente a las procesiones del Miércoles Santo. En concreto, a raíz de la celebración del 325 aniversario del tallado de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por Nicolás de Bussy en el siglo XVIII, tendrá lugar un encuentro extraordinario en Plaza de Baix con la Virgen de los Dolores.

Ese acto se vivirá a las 23.00 horas y supondrá una variación de los horarios. En concreto, la cofradía de Los Estudiantes y Nuestro Padre Jesús Rescatado adelantarán su paso por Plaza de Baix y la Virgen de la Dolores lo atrasará para entrar la penúltima y realizar su encuentro con Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Por otro lado, la hermandad de Nuestro Padre Jesús de Pasión y Nuestra Señora de la Merced y la Hermandad de Jesús Salvador de los Hombres en su Coronación de Espinas y Nuestra Señora de la Visitación mantendrán el horario de paso.