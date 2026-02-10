Canales del Taibilla refuerza el abastecimiento de agua en Crevillent con la llegada de agua desalada

Con una inversión de cerca de 3,5 millones de euros, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha ejecutado trabajos de mejora en la red de abastecimiento de agua potable en Crevillent.

Las obras, que ya han finalizado, han permitido, entre otros aspectos, conectar el suministro de agua del municipio crevillentino con la desaladora con la que cuenta la entidad hídrica en Alicante.

Se han conectado el depósito de La Solaneta, ubicado junto al embalse de la localidad con el denominado Crevillent III que está emplazado en el municipio crevillentino, así como con otras infraestructuras de almacenamiento de agua de la localidad.

Además, se ha construid un nuevo bombeo con capacidad para elevar 400 metros cúbicos de agua a la hora (m³/h) a una altura de 52,5 Metros deColumna de Agua (Mca). Del mismo modo, toda la instalación ha quedado integrada en el sistema de control centralizado de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, desde el que puede ser monitorizado y telemando a distancia.

La alcaldesa Lourdez Aznar reivindica el trasvase Tajo-Segura

Por su parte, la alcaldesa crevillentina, Lourdes Aznar, ha puesto en valor que el proyecto ejecutado “es un paso más para garantizar un mejor suministro de agua potable”, si bien no se ha olvidado de reivindicar una vez más “el mantenimiento” del trasvase Tajo-Segura, del que ha señalado que es “una infraestructura esencial” para “el desarrollo económico”, la “sostenibilidad” y el “bienestar social en el sureste español”.

Por otro lado, el Subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan Antonio Nieves. ha destacado que la obra ejecutada, que ha sido financiada con fondos europeos Next Generation, “supone un paso decisivo para asegurar el agua en Crevillent, fortaleciendo un suministro estable, sostenible y preparado para los retos climáticos actuales”.