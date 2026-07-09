Buba Sangaré, finalista en el Europeo sub-19 con la Selección Española

El lateral del Elche CF Buba Sangaré va a disputar este próximo sábado con la Selección Española de fútbol Sub-19 la final del Europeo de esa categoría que se está disputando en Gales.

La final del torneo va a enfrentar a España con Alemania

La Selección Española se imponía ayer miércoles por 3 a 0 a Croacia en semifinales en un encuentro en el que el futbolista franjiverde partió en el banquillo, saltando al terreno de juego en el minuto 80.

Por su parte, Alemania derrotó a Ucrania por dos goles a uno en la otra semifinal.

La final del Europeo sub-19 se va a jugar el sábado a las 20:00 horas.

Las dos selecciones se enfrentaron en la fase de grupos del torno con victoria de España por cuatro tantos a cero en un partido en el que Sangaré jugó titular, siendo sustituido en el minuto 80.

Pretemporada del primer equipo

Mientras Buba Sangaré se juega ser campeón de Europa con la Selección Española, la primera plantilla del Elche Club de Fútbol avanza en el desarrollo de la pretemporada. Esta mañana va a entrenar a puerta cerrada en el campo Díez Iborra.

Fin de vacaciones para el Elche CF Femenino

Por otro lado, el Elche CF Femenino comenzará la pretemporada 2026/27 el próximo lunes día 20 de julio. La plantilla está citada para iniciar la preparación de una nueva campaña en Segunda Federación en la que el objetivo de luchar por el ascenso a Primera Federación, la segunda categoría del fútbol femenino español.

El equipo afrontará la segunda temporada de Txema Expósito al frente del banquillo franjiverde.