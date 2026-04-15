Bigas, sobre el Elche-Atleti: "Cuanto más cansados estén, mejor para nosotros..."

El Elche se ha ejercitado este miércoles en el Martínez Valero con la presencia de un millar de niños y niñas en la grada. Como cada año, se pone en marcha una iniciativa para que los más pequeños de los centros educativos de la ciudad puedan disfrutar de una sesión de entrenamiento del conjunto franjiverde.

Con Héctor Fort sumando minutos de entrenamiento y con el Atlético de Madrid en el horizonte, la sesión ha contado con las ausencias de Marc Aguado, Grady Diangana y Yago de Santiago. Sarabia recuperará efectivos, entre ellos al capitán Pedro Bigas tras cumplir sanción frente al Valencia.

Precisamente el capitán ha tomado la palabra tras la sesión del Elche. Se ha referido al pase del Atlético de Madrid a semifinales de la Champions y ha admitido que "el cansancio" beneficia al equipo franjiverde. Eso sí, ha catalogado al equipo rojiblanco como un "rival muy duro".

El Elche afronta las últimas siete jornadas de Liga en zona de descenso, pero a sólo un punto de la permanencia que marca el Alavés. "Cuando tú ganas esperas que los de abajo no puntúen, pero de esta manera metes a más equipos en la pelea", ha afirmado Bigas. La pasada jornada ganaron casi todos los equipos implicados en la lucha por la salvación.