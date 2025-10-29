El belén municipal de Elche se podrá visitar en la Glorieta hasta el 18 de enero

El belén municipal de Elche de este año será inaugurado el sábado 6 de diciembre. La representación bíblica quedará instalada como es habitual en la plaza Glorieta y se podrá visitar hasta el 18 de enero.

Tras la inauguración del belén tendrá lugar el pregón de Navidad que este año lo va a pronunciar el periodista Pepe Morago.

La tradicional revista ‘Pandereta’ se va a presentar en un acto convocado para el 12 de noviembre.

Por su parte los cursos de belenismo de la Asociación de Belenistas de Elche, que se van a dividir en dos categorías (adultos e infantil), tendrán lugar del 3 al 9 de noviembre.

En cada uno de los talleres se ofrecen 50 plazas y las inscripciones se van a abrir mañana. Se podrán cumplimentar a partir de las diez de la mañana acudiendo al Museo Casa del Belén, con un máximo de dos inscripciones por persona.

Por otro lado, como novedad este año, la Asociación de Belenistas comenzará la distribución gratuita de tarjetas de felicitación navideña con imágenes de los belenes ilicitanos en el Museo Casa del Belén.

También se ha lanzado ha lanzado una nueva edición del Concurso de Belenes, cuya inscripción se abrirá el 12 de noviembre. La entrega de trofeos tendrá lugar el 29 de diciembre a las 10:00 horas en el centro de congresos.