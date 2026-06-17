La basílica de Santa María, el Consueta y el oropel anuncian las representaciones del Misteri d’Elx de este año

Este miércoles se ha presentado el cartel anunciador de las representaciones del Misteri d’Elx del próximo mes de agosto.

El cartel es obra de Luisa Pastor, artista con raíces ilicitanas licenciada en Bellas Artes, y en él son elementos centrales la basílica de Santa María, el Consueta de 1709 y el oropel.

Además, la tipografía plasmada en el cartel está sacada del propio Consueta del Misteri.

Cartel anunciador de las representaciones del Misteri d’Elx de este año 2026. | Ayuntamiento de Elche

Durante la presentación del cartel, que ha tenido lugar en la Casa de la Festa, la autora del cartel ha detallado como misterios de lsu creación el uso del plano de la basílica de Santa María, el Consueta del Misteri de 1709 convertido en pequeñas cajas con palabras, el oro de 25 quilates que representa el oropel y que recuerda a la palmera de la Virgen que engloba el propio templo y “todo trabajado como el proceso de un retablo, con el oropel flotando dentro del Consueta”.

En el acto de presentación del cartel del Misteri d’Elx han participado el alcalde Pablo Ruz, la concejala de Cultura, Irene Ruiz, el rector de la basílica de Santa María, Vicente Martínez, y la integrante de la Junta Rectora del Patrona del Misteri María Dolores Mulá.

El rector de la basílica de Santa María ha destacado que el cartel “muestra aquello que hace posible el Misteri, como es la basílica, envuelta en una nube de Consueta y oropel como la gracia de Dios”.

Por su parte, el alcalde ilicitano ha puesto en valor el homenaje contemporáneo que lleva a cabo el cartel al Misteri “en el que podemos interpretar los diferentes elementos que componen la obra y donde Santa María se nos muestra como la puerta del cielo”. Asimismo, ha agradecido a la autora su predisposición a la elaboración de este cartel que “ayuda a contemplar el Misteri”.

María Dolores Mulá ha asegurado que la artista Luisa Pastor es una “arqueóloga y arquitecta de papel, investigadora de documentos con historia, una artista con mayúsculas que no deja nada al azar y en la que el origami forma parte de su proceso”. Además, ha defendido que es una “creadora incansable, que ha sabido mostrar la esencia del Misteri”.