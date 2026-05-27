El Ayuntamiento seguirá patrocinando al Eldense en Segunda División.

El Ayuntamiento de Elda y el CD Eldense han anunciado la renovación del patrocinio bajo la marca 'Elda te deja huella'. El consistorio seguirá apoyando al Deportivo en su regreso a Segunda División y la entidad azulgrana percibirá algo más de 1,1 millones de euros.

"La presencia en el fútbol profesional dota a nuestra ciudad de una visibilidad y un dinamismo comercial incomparables, tanto por la presencia de aficionados del resto de equipos en Elda como por la promoción que se hace de la ciudad en todo el país", ha afirmado el alcalde Rubén Alfaro.

El acto de renovación del acuerdo ha contado con la presencia de la presidenta del Eldense, Carolina Holguín. La dirigente colombiana ha querido agradecer su apoyo al Ayuntamiento y, además del éxito del primer equipo, ha destacado el ascenso del filial y la temporada del conjunto femenino.

A la conclusión de la rueda de prensa, Carolina Holguín ha entregado a Rubén Alfaro, en representación de toda la ciudad, una medalla conmemorativa en agradecimiento por el apoyo que Elda ha ofrecido al club a lo largo de la temporada. Además, durante el acto también se ha mostrado la copa entregada por la Real Federación Española de Fútbol al Deportivo Eldense que le acredita como campeón 2025-2026 del grupo II de Primera Federación.