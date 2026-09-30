El Ayuntamiento de Novelda rebajará un 10 % el tipo impositivo del IBI en 2027

El Ayuntamiento de Novelda va a rebajar en 2027 un 10 % el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) lo que va a suponer una disminución media de casi 63 euros en los recibos de una vivienda, de 65 euros en los de industria y de 60 euros en los establecimientos comerciales.

En las viviendas con un valor catastral superior a 60.000 euros, el ahorro medio se va a situar en 92,20 euros.

La aplicación de la rebaja del tipo impositivo del IBI supondrá un ahorro estimado de 716.000 para los contribuyentes noveldenses, teniendo en cuenta los padrones urbano y rústico.

En el caso de las viviendas, la medida afecta a 13.585 y va a suponer un ahorro de alrededor 534.000 euros. Para el sector industrial, el ahorro rondará los 98.600 euros y en los establecimientos comerciales ese ahorro se cifra en unos 56.000 euros.

El alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha incidido en que se trata de una rebaja vinculada al saneamiento de las cuentas municipales y en este sentido ha recordado que en el año 2019 la deuda financiera del Ayuntamiento superaba los 15 millones de euros, mientras que en 2026 esa deuda ha quedado cancelada tras afrontar un proceso de amortización anticipada financiado con el remanente positivo de tesorería.