El Ayuntamiento de Novelda avanza hacia la contratación de la rehabilitación del Santuario de Santa María Magdalena

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Novelda ha dado luz verde a los pliegos de condiciones que van a regir la contratación de los trabajos de rehabilitación y consolidación del Santuario de Santa María Magdalena.

Se trata de una actuación que tiene como principal objetivo garantizar la estabilidad, seguridad y conservación de ese emblemático edificio.

Con un presupuesto estimado de más de 320.000 euros, entre las actuaciones previstas en el proyecto destaca la intervención sobre la torre del Santuario para lo que será necesario desmontar la cruz, el orbe y la parte superior del pináculo.

Además, se tendrá que actuar sobre el órgano de piedra del Santuario y, en este sentido, se procederá al desmontaje de la base maciza de mármol sobre la que se sustenta actualmente, que es una estructura de más de 35 toneladas de peso.

La concejala de Patrimonio Histórico en Novelda, Geno Micó, ha explicado que las empresas interesadas en concurrir al procedimiento público de licitación de esa rehabilitación deberán acreditar experiencia en este tipo de intervenciones sobre edificios patrimoniales y disponen de plazo hasta el próximo 2 de julio para presentar sus ofertas.

El Santuario de Santa María Magdalena de Novelda permanece cerrado al público desde diciembre del pasado año 2025, cuando una inspección técnica realizada tras la detección de varias grietas en la torre del Santuario puso de manifiesto la necesidad de acometer una intervención urgente para garantizar la seguridad del edificio.

Los estudios realizados han confirmado la existencia de problemas estructurales que hacen necesaria una actuación integral de consolidación. Entre los factores analizados por los técnicos figuran las características del terreno sobre el que se asienta el Santuario, la desaparición del antiguo coro que unía las torres y el peso de la estructura de mármol del órgano de piedra que alberga en su interior.