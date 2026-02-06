El Ayuntamiento de Elda renueva el Punto de Atención Temprana a víctimas de violencia de género digital

El Ayuntamiento de Elda vuelve a contar este año 2026 con el servicio de Punto de Atención Temprana para Víctimas de Violencia de Género Digital, que es un recurso subvencionado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Ese servicio se presta en colaboración con el Observatorio Español de Delitos Informáticos y permite la detección de amenazas, coacciones, extorsiones y otros delitos tecnológicos, así como la elaboración de informes periciales con validez legal, que pueden ser utilizados como pruebas de cargo en los juzgados.

Ese Punto de Atención Temprana está en funcionamiento en Elda desde el año 2022 y ha sido utilizado por numerosas mujeres víctimas de violencia de género.

Durante el pasado año, el servicio atendió pasado 26 casos, la mayor parte de ellos relacionados con amenazas y coacciones, acoso e interceptación de telecomunicaciones personales.

El 96 % de las mujeres atendidas en ese servicio eran de nacionalidad española y los principales motivos de las intervenciones fueron amenazas y coacciones, seguidos de acoso y de acceso e interceptación de telecomunicaciones personales.

Además, el análisis de los casos atendidos revela que el riesgo de monitorización o control digital por parte del agresor es alto en el 81 % de las situaciones, siendo la relación con la víctima la de expareja en más del 92 % de los casos.

El acceso al Punto de Atención Temprana se realiza mediante derivación directa de los profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género.

María Gisbert, concejala eldense responsable de las áreas de Igualdad y Mujer, ha destacado que “desde el gobierno local seguimos adoptando medidas para combatir la violencia machista y contribuir de forma decidida a la prevención, detección y erradicación de todas las violencias contra todas las mujeres”.