En el barrio de La Estación

El Ayuntamiento de Elda remodela las escaleras por las que se accede a la estación de Renfe de la localidad

Los trabajos han contado con un presupuesto de cerca de 50.000 euros

David Alberola García

Elche |

El Ayuntamiento de Elda remodela las escaleras de acceso a la estación de Renfe de la localidad. | Ayuntamiento de Elda

Con una inversión de casi 50.000 euros, el Ayuntamiento de Elda ha acometido la remodelación de las escaleras de la calle Maestro Granados, en el barrio de La Estación, que son utilizadas diariamente por muchos ciudadanos para acceder a la estación de Renfe. También se han renovado las aceras deterioradas en esa zona y varios tramos de muro que también estaban en mal estado. Del mismo modo, se ha reparado la barandilla de esas escaleras.

“Se trata de un punto estratégico que conecta directamente con la estación de Renfe y su remodelación viene a responder a una petición vecinal, ante el progresivo deterioro que presentaba esta acera”, ha explicado Rubén Alfaro, alcalde de Elda, que ha añadido que “el objetivo de las obras ha sido mejorar de manera integral este acceso peatonal, garantizando una mayor comodidad y seguridad".

Rubén Alfaro ha destacado que "seguimos trabajando barrio a barrio, atendiendo las necesidades reales de los vecinos y vecinas, y transformando pequeñas actuaciones en grandes mejoras para el día a día de la ciudadanía”.

El primer edil eldense ha destacado que “es una inversión que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con todos los barrios de la ciudad porque cada mejora, por pequeña que parezca, transforma el día a día de muchas personas".

