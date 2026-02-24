Hacienda

El Ayuntamiento de Elda liquida el presupuesto municipal de 2025 con un superávit de 4,8 millones de euros

Fernando Gómez, concejal de Hacienda, destaca que el municipio “es de los pocos” capaces de asumir su actividad diaria íntegramente con recursos propios

Onda Cero Elche

Elche |

Fernando Gómez, concejal de Hacienda de Elda.
Fernando Gómez, concejal de Hacienda de Elda. | Ayuntamiento de Elda

El Ayuntamiento de Elda ha cerrado la liquidación de su presupuesto municipal del año 2025 con un superávit de 4,8 millones de euros.

Así lo ha explicado Fernando Gómez, concejal de Hacienda del municipio de la comarca del Medio Vinalopó, que ha puesto en valor que la situación de “solvencia” económica que tienen las arcas municipales en estos momentos, en contraposición de lo que ocurría hace diez años: “El cambio ha sido radical”, ha afirmado el edil eldense que ha explicado que en el año 2015 el Ayuntamiento tenía una deuda municipal de “9,4 millones de euros".

"Elda es de los pocos ayuntamientos capaces de asumir su actividad diaria íntegramente con recursos propios”, ha recalcado Gómez que ha añadido “el Ayuntamiento de Elda está saneado, sin deuda, con fondos y liquidez”.

Fernando Gómez ha concluido que “con estos datos, afrontamos la aprobación del presupuesto de 2026 desde una posición de fortaleza, planificación y responsabilidad, consolidándose como una administración solvente, cumplidora y preparada para seguir impulsando proyectos transformadores para la ciudad".

