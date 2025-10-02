El Ayuntamiento de Elda implanta en la OMAC la identificación sin DNI físico

El Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha de manera pionera un nuevo sistema de identificación digital en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC) a través de la aplicación ‘MiDNI’.

Mediante ‘MiDNI’, las personas que acudan a la OMAC podrán acreditarse con su teléfono móvil, generando un código QR temporal que certifica su identidad en tiempo real, sin necesidad de presentar el DNI físico.

Desde el consistorio eldense se ha destacado que esta herramienta agiliza los trámites presenciales, reduce las colas y simplifica la gestión administrativa.

“Esta iniciativa refuerza el compromiso del gobierno local con la innovación y con una administración más cercana y eficiente para las y los eldenses”, ha afirmado Jesús Sellés, concejal de Modernización, que ha considerado que “poner al alcance de la ciudadanía la identificación digital en la OMAC es una apuesta por servicios públicos modernos y útiles”.