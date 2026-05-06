El Eldense 'B' se juega el ascenso a Tercera RFEF en el Nuevo Pepico Amat

A la misma hora en la que el primer equipo del Eldense quiere dar un paso más hacia el ascenso a Segunda en Sevilla, el filial azulgrana se juega un ascenso histórico a Tercera RFEF. El equipo de Juan Andrés Giménez recibe este domingo a las 12:00 horas al Olímpic de Xàtiva en el Nuevo Pepico Amat.

Líder y con un punto de diferencia sobre el Benidorm, al Eldense 'B' le basta con ganar su partido para celebrar el ascenso. Si no lo hace, tendrá que estar pendiente del segundo clasificado. El playoff está garantizado desde hace algunas jornadas, pero el sueño es el ascenso directo.

Juan Andrés Giménez ha pasado por los micrófonos de Onda Cero y ha ensalzado la temporada de los chicos del filial. "El ascenso no era el objetivo a principio de temporada", ha recordado. El joven técnico nacido en Elche apuesta por centrarse en su partido y no mirar al Benidorm.