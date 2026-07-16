El Ayuntamiento de Elche sortea 210 invitaciones para los actos más emblemáticos de sus fiestas patronales

El Ayuntamiento de Elche sortea 210 invitaciones para las Fiestas Patronales de Elche 2026.

La concejalía de Participación ha aprobado las bases del sorteo, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el martes 28 de julio. En concreto, se sortearán 210 localidades, repartidas en 50 invitaciones para la Entrada Mora, 50 para la Entrada Cristiana, 40 para las Embajadas, 50 para la Charanga y 10 para cada una de las representaciones del Misteri d'Elx de los días 11 y 12 de agosto.

El objetivo de este sorteo es garantizar que todos los ilicitanos tengan las mismas oportunidades de disfrutar las fiestas desde un lugar privilegiado.

Loli Serna, edil de Participación, ha explicado que desde el Ayuntamiento "se busca que el mayor número posible de ilicitanos pueda disfrutar de los actos más demandados a través de un procedimiento transparente y justo".

Las solicitudes deberán realizarse a través de la página web del sorteo, que tendrá lugar el 30 de julio a través de una aplicación informática de selección aleatoria, bajo la supervisión de personal funcionario.

Podrán participar las personas, mayores de 16 años, empadronadas en el término municipal de Elche. Los resultados se publicarán el 31 de julio, en la misma web, y los beneficiados tan solo optarán a una invitación de todas en las que se haya inscrito.

Asimismo, se notificará a los ganadores por correo electrónico para la entrega de sus invitaciones en la concejalía de Participación, situada en la plaza Menéndez Pelayo número 2, en horario de 8:30 a 13:30 horas.