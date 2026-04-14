El Ayuntamiento de Elche proyectar colocar nuevos puntos con semáforos en zonas de las avenidas de Novelda y de la Universidad

Con un presupuesto de 210.000 euros, el Ayuntamiento de Elche ha comenzado a instalar a semáforos en distintos puntos de la zona de avenida de Novelda, con el objetivo de mejorar la seguridad vial tanto de peatones como de conductores en una de las arterias con mayor intensidad de tráfico del municipio.

Las actuaciones se desarrollan en las intersecciones de la avenida de Novelda con la calle Carlos Antón, en la confluencia de la misma avenida con la calle María García Ferrández y en la intersección con las calles Francisco Ruiz Bru y Joaquín García Mora.

Además, se ha proyectado actuar en el entorno de la avenida de la Universidad con calle Francisco Rabal.

Las obras incluyen la adecuación de aceras y pasos de peatones con criterios de accesibilidad, la creación de vados peatonales, la ampliación de aceras para mejorar la visibilidad, así como la instalación de nuevos sistemas de semaforización con tecnología inteligente para la detección de vehículos, autobuses y peatones. También se renovará la señalización horizontal y vertical.

“Seguimos trabajando para mejorar la seguridad vial en el municipio con actuaciones que vienen a solucionar tres puntos negros donde era necesaria la instalación semafórica para regular el tráfico y dotar de mayor seguridad a peatones y vehículos” ha señalado este martes Claudio Guilabert, concejal de Movilidad en el Ayuntamiento ilicitano que también ha asegurado que esas actuaciones se han impulsado a raíz de demandas vecinales.

Guilabert ha explicado que “se trata de trabajos que, aunque cuentan con un plazo de ejecución de seis meses, se van a reducir a unos cuatro meses, ya que son actuaciones muy concretas y manuales, especialmente en zonas como Carrús donde la presencia de roca madre obliga a realizar intervenciones más precisas”.