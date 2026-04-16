El Ayuntamiento de Elche intensifica la fumigación para combatir la proliferación de mosquitos en áreas sensibles

El Ayuntamiento de Elche ha informado este jueves de la puesta en marcha de “un plan intensivo de fumigación en todo el término municipal” a fin de “combatir la proliferación de mosquitos tras las lluvias de las últimas semanas y las altas temperaturas, que han provocado un repunte de estos insectos similar al de los meses de verano”.

La concejala de Sanidad, Inma Mora, ha visitado la zona del Fondet de la Senieta, junto al Clot de Galvany entre Arenales del Sol y El Altet, acompañada por el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez y por técnicos municipales y responsables de la empresa encargada de los tratamientos.

“Continuamos con la fumigación en todo el término municipal contra los mosquitos, con especial atención y refuerzo en las distintas zonas del camp d’Elx”, ha afirmado Inma Mora, que ha apuntado también que “la fumigación aérea y terrestre, se están aplicando tratamientos larvicidas en grandes extensiones de agua y zonas húmedas, especialmente en saladares y acequias que ahora presentan acumulaciones de agua debido a las precipitaciones”.

Por su parte, el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez ha pedido “la colaboración vecinal para eliminar focos en parcelas y evitar la cría de larvas en propiedades privadas donde la fumigación no puede llegar”.

Los trabajos se están llevando a cabo en la actualidad con tratamientos larvicidas en la zona del Clot de Galvany, y en diversos focos del casco urbano. Paralelamente, los equipos adulticidas actúan en Arenales del Sol, El Altet y Balsares.

Durante los próximos días los tratamientos se centrarán en Matola, Algoda y Algorós.