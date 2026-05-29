El Ayuntamiento de Elche y la Diputación prevén que a principios de 2027 se adjudique el proyecto de ejecución del nuevo Palacio de Congresos

El Ayuntamiento de Elche y la Diputación de Alicante trabajan con la previsión de que a finales de este año o principios del próximo año se pueda estar en disposición de proceder a la adjudicación del proyecto de ejecución del nuevo Palacio de Congresos de Elche que va a financiar la institución provincial.

En estos momentos se está en fase de redacción del anteproyecto y la comisión mixta institucional formada por el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, que se ha reunido por primera vez este pasado jueves, va a impulsar, entre otras acciones, "la elaboración de la memoria económica-financiera del proyecto y la definición del ente de gestión por el que se optará”. También va a trabajar en torno a la redacción del convenio interadministrativo de cooperación en el que se recogerán los compromisos jurídicos y financieros concretos de las partes firmantes.

El nuevo Palacio de Congresos de Elche será construido en junto a la estación de autobuses. Será una dotación con un auditorio principal con capacidad para 1.200 personas, que contará con otras cinco salas auxiliares que albergarán de 150 a 450 asientos.

Además, tendrá despachos, cafetería, sala de prensa, oficinas, almacenes y un espacio de 2.000 metros cuadrados de superficie para exposiciones. Por otro lado, dispondrá de un aparcamiento de tres plantas con 420 plazas.

La futura infraestructura compatibilizará la celebración de eventos congresuales con otros usos culturales y musicales.

Próximamente se va a montar en Elche una exposición en la que se exhibirán los detalles del proyecto que se va a ejecutar.