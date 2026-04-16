La IV Aula de Debate analiza los pro y contras de la democracia digital

El área Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Elche va a ser este viernes el escenario de la cuarta edición del Aula de Debate en la que se espera la participación de más de 50 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de los centros docentes ilicitanos Jesuitinas, Misteri d’Elx, Carmelitas, Newton College y La Devesa School.

La competición va a poner a prueba la imaginación de sus participantes para debatir las ventajas y desventajas de la implantación de una hipotética democracia digital en el sistema de democracia representativa.

Esa democracia digital, ¿fortalece o debilita el sistema político?

Esta es la principal pregunta en torno a la que se basa la nueva edición del Aula de Debate, que, promovido por el profesor universitario Miguel Molina, es un evento que permite un máximo de tres equipos por centro con un mínimo de tres y un máximo de cinco componentes con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años.

El IES Misteri d’Elx, rival a batir

El centro educativo Misteri d’ELX se ha alzado con la victoria en las tres ediciones celebradas del Aula de Debate y va a devolver el trofeo de acero oxidado hecho artesanalmente en Elche y que representa la torre de la Basílica de Santa María para ponerlo en disputa de cara a esta nueva edición, tal y como sucede con otros trofeos como la Copa del Mundo de fútbol.

El mejor orador y oradora también se llevarán un premio donado por El Corte Inglés, y a todos los finalistas se entregará un libro financiado por el Ayuntamiento de Elche.

Por otro lado, como en ediciones anteriores los integrantes del jurado no van a tener vinculación directa con los participantes para garantizar la imparcialidad de las decisiones. Para ello se contará con voluntarios de la Universidad Miguel Hernández y del Instituto Mediterráneo Estudios de Protocolo.