La Audiencia Provincial juzga a un hombre por maltratar y agredir sexualmente a una niña que conoció un verano en Santa Pola

El Ministerio Fiscal pide veinte años de cárcel para un hombre acusado de maltratar, someter a trato degradante y agredir sexualmente de forma continuada a una niña que, en el momento de ocurrir los hechos tenía de 13 años de edad. Él tenía 19 años.

La celebración del juicio por esos hechos está fijada para este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante.

En su escrito de acusación, la Fiscalía relata que la niña y el procesado se conocieron en el verano del año 2018 en Santa Pola, donde ambos veraneaban, y meses después, en diciembre de ese mismo año, iniciaron una relación sentimental, que se prolongó durante el año 2019.

El Ministerio Fiscal sostiene que durante los primeros meses el trato fue cordial pero tras ellos el encausado comenzó a insultar a la niña y la sometió reiteradamente a un trato degradante de tipo físico, psicológico y sexual.

El joven le habría golpeado con puñetazos, bofetones y empujones a diario, así como que le habría controlado las amistades e incluso la relación que mantenía con sus familiares.

El Ministerio Público añade en su acusación que, desde el inicio de la relación y pese a que conocía la edad de la menor, el hombre mantuvo relaciones sexuales con ella. En algunas ocasiones esas relaciones eran consentidas pero en otras, la menor

no quería y el procesado la habría obligado mediante el uso de la fuerza.

A consecuencia de los hechos, la niña sufrió un trastorno de estrés postraumático para el que necesitó tratamiento terapéutico.