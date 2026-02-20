Athletic-Elche: Sarabia vuelve a casa con urgencias

El Elche visita San Mamés en un momento delicado. La mala dinámica de resultados que atraviesa, sin triunfos en 2026, le ha acercado peligrosamente al descenso. El Athletic tampoco vive su mejor temporada, aunque los dos triunfos consecutivos que ha enlazado ante Levante y Oviedo le hacen creer en remontar el vuelo.

Será un partido especial para Eder Sarabia, aficionado confeso al Athletic. Este viernes en San Mamés dejará el corazón a un lado durante noventa minutos para tratar de conseguir la primera victoria a domicilio del curso. El preparador franjiverde advirtió que "el Athletic tiene la capacidad de sacar algo especial, sobre todo en San Mamés".

Con las bajas de Héctor Fort y Grady Diangana, el Elche se planta en La Catedral con la intención de reeditar su último triunfo lejos del Martínez Valero en Primera. Fue en mayo de 2023 en San Mamés con un equipo ya descendido dirigido por Sebastián Beccacece.

Sarabia recupera a su defensa de gala. Más de un mes después, el trío de centrales estará formado por Bigas, Affengruber y Chust. Dituro, a priori, se mantendrá en la portería. La duda está en ataque con la posible titularidad de Rafa Mir después de acumular minutos frente a Osasuna.

El Athletic llega con bajas importantes, como Nico Williams o Mikel Jauregizar. Con la Copa del Rey cuesta arriba y eliminados de Europa, los vascos priorizan la Liga para no pasar apuros y volver a soñar con disputar competición europea la próxima campaña.

El Elche, consciente de que el calendario no da tregua, necesita rascar algo positivo de San Mamés. Los rivales aprietan e incluso podría caer al descenso si no vence este viernes, pero con la "convicción, fútbol y fortaleza mental" que pregonó Sarabia se buscará romper la mala racha ante el Athletic.