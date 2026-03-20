Arqueólogos describen los telares prehistóricos a partir del estudio de restos de uno encontrados en Villena

El yacimiento de Cabezo Redondo de Villena continúa siendo clave para conocer la vida prehistórica.

Un estudio realizado por un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de Alicante ha publicado recientemente en una revista especializada en arqueología el análisis realizado a uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años para el conocimiento de la tecnología textil prehistórica en la península ibérica. Se trata de los restos de un telar vertical con pesas, que está conservado de manera excepcional, hallado en el yacimiento del municipio de la comarca del Alto Vinalopó.

El conjunto de elementos analizado incluye un conjunto de 49 pesas de telar, restos de madera carbonizada pertenecientes a la estructura del telar y fibras vegetales de esparto utilizadas como cuerdas.

Todo se encontró en una plataforma elevada dentro de un espacio de circulación del asentamiento arqueológico, que quedó sellado tras un incendio ocurrido hacia el año 1500 antes de Cristo, lo que ha favorecido la conservación de materiales orgánicos que normalmente se degradan con el tiempo.

Los investigadores han destacado que la disposición de las pesas y de los elementos asociados al mismo ha permitido reconstruir la configuración del telar y los tipos de tejidos que se producían.

Uno de los aspectos más destacados del estudio es la identificación de diferentes tipos de pesas de telar en función de su tamaño y peso. La mayoría de ellas son ligeras, lo que sugiere la producción de tejidos finos y posiblemente más delicados que los documentados en fases anteriores. Este cambio podría estar relacionado con la introducción progresiva de la lana como materia prima, en sustitución del lino.