El área sanitaria Elche-Hospital General, Fisabio y el CEU impulsan un proyecto contra la desnutrición en pacientes con ELA

El departamento de salud Elche-Hospital General, la Fundación Fisabio y la Universidad CEU Cardenal Herrera han puesto en marcha un proyecto de investigación pionero creado con el objetivo de anticipar y prevenir la desnutrición en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica.

La iniciativa, que lleva por título titulado ‘Algoritmo multimodal de biomarcadores nutricionales e inflamatorios para anticipar desnutrición y eventos mayores en ELA’, tiene por objetivo desarrollar un sistema capaz de identificar el deterioro nutricional antes de que ocurra, facilitando con ello intervenciones personalizadas y una atención más eficaz.

Se quiere diseñar un algoritmo que reconozca precozmente situaciones de riesgo mediante biomarcadores nutricionales e inflamatorios. Para ello, se van a llevar a cabo evaluaciones tanto en el hospital como en los domicilios de pacientes cuya situación clínica dificulte el desplazamiento, garantizando así una atención verdaderamente centrada en la persona.

La investigadora principal del estudio es María Asunción Cabanillas Martínez, enfermera gestora de Casos del Departamento de Salud Elche-Hospital General, que ha articulado un equipo multidisciplinar que integra a enfermeras especialistas de neurología, neumología y atención primaria.

A esa estructura asistencial se suma la participación académica liderada por Nancy Vicente Alcalde, vicedecana del Grado de Enfermería del CEU e investigadora principal del Grupo de Investigación de Práctica Avanzada en Enfermería.

La colaboración para la puesta del proyecto ha quedado plasmada con la firma de un convenio.