La aprobación de la primera ordenanza del Medio Rural de Elche entra en su recta final

El pleno del Ayuntamiento de Elche de este mes, que se ha convocado para este próximo lunes, va a validar la nueva ordenanza municipal del Medio Rural, que tras esa aprobación inicial pasará un periodo de exposición pública de 30 días antes de volver al pleno municipal para su aprobación definitiva, que es algo que ocurrirá en mayo o en junio.

La nueva ordenanza municipal se estructura en cinco bloques que abordan cuestiones que van desde la conservación de parcelas al abandono de tierras, pasando por el uso de caminos rurales, los vertidos y la prevención de incendios. Además, recoge la puesta en marcha de un sistema de inspección municipal y órdenes de ejecución que permitirán actuar ante situaciones de deterioro o riesgo.

La normativa también contempla la gestión del agua, la prohibición de vertidos contaminantes y medidas específicas para prevenir incendios, además de incluir un anexo con usos y costumbres tradicionales del medio rural, reconociendo su valor histórico y cultural.

El edil de Medio Ambiente, José Antonio Román ha destacado este lunes que “se trata de una ordenanza que el campo de Elche llevaba demandado muchos años ya que el 87 % del término municipal es suelo rústico y hasta ahora no existía una regulación que ordenara realmente el medio rural”.

Por su parte, el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, ha explicado que la nueva ordenanza “busca proteger la actividad agrícola, mejorar la conservación del territorio y establecer un marco claro de derechos y obligaciones”.