Anselmi, sobre el Elche: "Me preocuparía ver un equipo derrotado y veo todo lo contrario"

El Elche tratará de lograr su primera victoria en el RCDE Stadium ante el Espanyol. El conjunto ilicitano es colista tras las seis primeras jornadas, pero Martín Anselmi no está preocupado por ello: "Me preocuparía ver un equipo derrotado o sin soluciones y veo todo lo contrario".

El empate en San Mamés y el encuentro ante el Real Madrid dan motivos para creer en el equipo franjiverde. Sin embargo, en la entidad son conscientes de que es necesario sumar un triunfo para evitar que las dudas lleguen a mayores. El Espanyol llegará al partido tras perder contra el Rayo Vallecano.

Anselmi ha admitido que el objetivo siempre pasa por ser "protagonistas", cuestionado por el planteamiento que se verá del Elche en Cornellà. Eso sí, ha citado al Arsenal como ejemplo de que todos los equipos se deben adaptar a las circunstancias, por lo que habrá momentos en los que toque estar "en bloque bajo".

Una de las grandes dudas es conocer si habrá muchos cambios en el once. Una semana de tres partidos parece el momento idóneo para ello, aunque el Elche no volverá a jugar hasta el domingo 11 de octubre frente al Celta de Vigo.

Respecto a la portería, Anselmi ya no confirma la titularidad de Dituro en el RCDE Stadium. La pasada semana sí era claro cuando se le preguntaba por un posible cambio en portería. Ha dejado la puerta abierta a una variación en la meta, aunque habrá que esperar hasta el final para conocer la decisión del preparador bonaerense.

Por último, ha insistido en que Lomonaco "sigue evolucionando" y ha elogiado la manera de trabajar de los jugadores que no están teniendo oportunidades en estos primeros encuentros de Liga. Entre ellos, los defensas Matia Barzic o Bambo Diaby.