Ángela Martínez, el Elche y el Intangco, entre los galardonados en los Premios del Deporte Ilicitano

El Centro de Congresos acogió el jueves por la noche la gala en la que se reconocieron los éxitos de deportistas y clubes en los Premios del Deporte Ilicitano. Los galardonados se llevaron el reconocimiento por su gran papel en la temporada 2024-2025.

El Elche, por su ascenso a Primera, y la nadadora olímpica Ángela Martínez se llevaron algunos de los premios. La empresa Manolet Aldmonds también fue reconocida por su "apoyo constante al deporte ilicitano". El Intangco, por sus cincuenta años; el CBSR Elche, que logró el ascenso; y el Club Algar, fueron algunos de los clubes galardonados.

También fueron premiadas a título individual personas que contribuyen al desarrollo deportivo en la ciudad de Elche. Zoilo Martín, Juan Pedro Espinosa y María Dolores Esteve fueron reconocidos públicamente.

El alcalde, Pablo Ruz, estuvo presente en el acto. También Isabel Antón, presidenta de la Fundación del Deporte Ilicitano, y el edil de Deportes, José Antonio Román. Nino fue uno de los más aclamados y cabe destacar que hubo una nutrida representación del Elche CF con Eder Sarabia a la cabeza.