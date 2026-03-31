Alrededor de 2.000 personas se manifiestan en Elche reivindicando más inversión para una educación pública de más calidad

El valenciano en la educación pública ha sido una de las reivindicaciones de la comunidad educativa que se han escuchado con fuerza este martes en Elche, en Elda y en otros puntos de la provincia y del conjunto de la Comunitat Valenciana.

En Elche se ha celebrado una manifestación en la que, según sus promotores, han participado en torno a 2.000 personas. Ha partido a las 10:30 horas desde la plaza de l’Algeps (la conocida como ‘de las chimeneas’) y ha finalizado en la plaça de Baix, tras discurrir por las calles las calles Jorge Juan y el tramo final de Reina Victoria.

En la movilización se han reivindicado otras cuestiones como son la recuperación del poder adquisitivo perdido por el profesorado, la recuperación del profesorado recortado en aplicación de la nueva orden de plantillas que ha sustituido el acuerdo firmado por todos los sindicatos el 2023 y la cobertura inmediata de todas las plazas, vacantes y sustituciones, tanto del profesorado como del personal de atención educativa y de administraciones y servicios.

Los manifestantes han recorrido las calles de Elche en una movilización que ha estado encabezada por una pancarta en la que se leía el mensaje de ‘Per l’escola pública. Més inversión; més qualitat; més valencià; més dignitat’.

Entre las entidades que se han movilizado en Elche están la

Asamblea de Docentes de Elche, los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO, UGT y el resto de los integrantes de la Plataforma por la Enseñanza Pública.

Elche ha sido escenario de una manifestación en una jornada de reivindicación en Elda ha contado con una concentración en la plaza Sagasta.