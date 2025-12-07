El alcalde de Elche reivindica más autonomía para los ayuntamientos en el Día de la Constitución

La descentralización para otorgar una mayor autonomía a los ayuntamientos ha sido la idea clave del discurso pronunciado por el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), en el acto institucional con motivo del Día de la Constitución, celebrado este sábado en el Gran Teatro.

Ruz ha reivindicado desde “un impulso de las competencias municipales, especialmente en materias como urbanismo y ordenación del territorio o conservación del patrimonio histórico artístico” a “un sistema de financiación de las Entidades Locales” que “fortalezca “ su “autonomía”, pasando por potenciar “el municipalismo”, “consolidar el protagonismo de los Ayuntamientos, de las ciudades, en la gestión de los servicios públicos y la adopción de las decisiones.”.

Además, el alcalde de Elche ha considerado necesario que “se cedan competencias a los Ayuntamientos” y que esa circunstancia “vaya acompañada de la financiación correspondiente al coste real del ejercicio de esas competencias”.

Pablo Ruz ha destacado que desde los ayuntamientos “se impulsan políticas que dan vida a los pueblos y ciudades”, promoviendo la cultura, protegiendo el entorno, creando espacios de convivencia y procurando “el bienestar de todos, desde los pequeños hasta nuestros mayores”.

“El Ayuntamiento fomenta la economía local y fortalece el tejido social; es el reflejo de la participación ciudadana, del diálogo y del esfuerzo compartido por mejorar cada día Elche y la vida de los ilicitanos”, ha señalado el primer edil ilicitano que ha concluido que “cada decisión municipal deja una huella inmediata en la vida cotidiana de los ilicitanos”.

Siete Medallas de Plata del Bimil.lenari

Con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución, el Ayuntamiento de Elche ha reconocido a distintas personas, entidades e instituciones de especial relevancia social, económica o cultural o de particular importancia en el desarrollo de los hábitos democráticos en la sociedad ilicitana.

Se ha concedido la Medalla de Plata del Bimil.lenari de Elche a la Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas); a la Real Orden de la Dama de Elche; a la Universidad CEU-Cardenal Herrera; al personal de las cinco Escuelas Infantiles Municipales de Elche (Don Julio, Don Crispín, Don Honorio, Els Xiquets y Rosa Fernández); a la Asociación de Familias Numerosas de Elche (ASAFAN); a Joaquín Rocamora, entrenador del equipo Atticgo Elche; y a Francisco González, codirector de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche - TEMPE-APSA.