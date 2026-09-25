26 y 27 de septiembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano visita al Yeclano Deportivo y en balonmano hay derbi: CBM Petrer-BM Elda

Felipe Canals

Elche |

Guardiola da indicaciones a los jugadores del BM Elda.
Guardiola da indicaciones a los jugadores del BM Elda. | Facebook

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

YECLANO DEPORTIVO-ILICITANO, DOMINGO, 18:00 HORAS

TERCERA RFEF

ELDENSE 'B'-TORRENT, SÁBADO, 16:00 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VALL DE UXÓ, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

CREVILLENTE DEPORTIVO-ATLÉTICO SAGUNTINO, DOMINGO, 18:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

GANDÍA-SANTA POLA, DOMINGO, 18:00 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CD OLÍMPIC, DOMINGO, 18:00 HORAS, LA MAGDALENA

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-TAVERNES BLANQUES, SÁBADO, 16:00 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA

ELDA UNIÓN CABLEWORLD-RODA 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS, LA SISMAT

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-SECCIÓ ESPORTIVA AEM, SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CLUB HANDBOL MALLORCA-CBM ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS

CLUB BALONMANO PETRER-BM ELDA CEE, SÁBADO, 19:30 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

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