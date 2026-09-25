Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
YECLANO DEPORTIVO-ILICITANO, DOMINGO, 18:00 HORAS
TERCERA RFEF
ELDENSE 'B'-TORRENT, SÁBADO, 16:00 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-VALL DE UXÓ, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
CREVILLENTE DEPORTIVO-ATLÉTICO SAGUNTINO, DOMINGO, 18:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
GANDÍA-SANTA POLA, DOMINGO, 18:00 HORAS
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CD OLÍMPIC, DOMINGO, 18:00 HORAS, LA MAGDALENA
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-TAVERNES BLANQUES, SÁBADO, 16:00 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA
ELDA UNIÓN CABLEWORLD-RODA 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS, LA SISMAT
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-SECCIÓ ESPORTIVA AEM, SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CLUB HANDBOL MALLORCA-CBM ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS
CLUB BALONMANO PETRER-BM ELDA CEE, SÁBADO, 19:30 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA