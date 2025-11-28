Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-SAN SEBATIÁN DE LOS REYES, SÁBADO, 17:00 HORAS, DIEGO QUILES
LLIGA COMUNITAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CARCAIXENT, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
MUTXAMEL-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17:45 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
CASTELLÓN-ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 13:15 HORAS, CAMPO JOSÉ ANTONIO MORANTE 'LICO' CIUDAD DEPORTIVA
KELME-ALBORAYA, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PABLO IGLESIAS-HÉRCULES 'B', SÁBADO, 19:00 HORAS, MUNICIPAL DE CATRAL
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 1-1 REAL UNIÓN TENERIFE
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM MISLATA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS
BM MÓSTOLES-BM ELDA CEE, DOMINGO, 13:30 HORAS
CBM PETRER-AGUSTINOS ALICANTE, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-PLAYA CARTAGENA, SÁBADO, 17:00 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-SERVIGROUP BENIDORM, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA NACIONAL
CBSR ELCHE-ADIV VALENCIA, SÁBADO, 16:00 HORAS, EL TOSCAR
WATRERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-DOS HERMANAS, SÁBADO, 15:30 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-PORTUGALETE, SÁBADO, 13:30 HORAS, ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
I EDICIÓN DE LA MARATÓN ELCHE-ALICANTE