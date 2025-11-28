29 y 30 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano recibe al Sanse tras su victoria en Vallecas y se celebra la I edición de la Maratón Elche-Alicante

Felipe Canals

Elche |

El Ilicitano recibe al Sanse en el Diego Quiles.
FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-SAN SEBATIÁN DE LOS REYES, SÁBADO, 17:00 HORAS, DIEGO QUILES

LLIGA COMUNITAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CARCAIXENT, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

MUTXAMEL-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17:45 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

CASTELLÓN-ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-INTER SAN JOSÉ VALENCIA, SÁBADO, 13:15 HORAS, CAMPO JOSÉ ANTONIO MORANTE 'LICO' CIUDAD DEPORTIVA

KELME-ALBORAYA, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PABLO IGLESIAS-HÉRCULES 'B', SÁBADO, 19:00 HORAS, MUNICIPAL DE CATRAL

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 1-1 REAL UNIÓN TENERIFE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM MISLATA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS

BM MÓSTOLES-BM ELDA CEE, DOMINGO, 13:30 HORAS

CBM PETRER-AGUSTINOS ALICANTE, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-PLAYA CARTAGENA, SÁBADO, 17:00 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-SERVIGROUP BENIDORM, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA NACIONAL

CBSR ELCHE-ADIV VALENCIA, SÁBADO, 16:00 HORAS, EL TOSCAR

WATRERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-DOS HERMANAS, SÁBADO, 15:30 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-PORTUGALETE, SÁBADO, 13:30 HORAS, ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

I EDICIÓN DE LA MARATÓN ELCHE-ALICANTE

