1 y 2 de noviembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

Preocupa la situación del Ilicitano tras encajar una 'manita' en casa ante el Orihuela

Felipe Canals

Elche |

Once inicial del Ilicitano en Majadahonda.
Once inicial del Ilicitano en Majadahonda. | Fútbol Base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 2-5 ORIHUELA

TERCERA RFEF

VILLARREAL 'C' 1-0 CREVILLENTE DEPORTIVO

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-1 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE

LLIGA COMUNITAT

THADER 0-1 ELDENSE 'B'

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 1-0 JÁVEA

DIVISIÓN HONOR

PATACONA 4-0 ELCHE

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS 0-1 LEVANTE 'B'

ELCHE 'B' 1-2 VILLARREAL 'B'

KELME 2-0 ALZIRA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ATLÉTICO BALEARES 1-1 ELCHE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO 27-31 BERA BERA SAN SEBATIÁN

ATTICGO CBM ELCHE 15-25 ROCASA GRAN CANARIA

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM PETRER 25-28 BM ELDA CEE

BALONMANO ÁGUILAS 33-30 ATTICGO CBM ELCHE

PRIMERA NACIONAL

SUPERTITE VBVLC 1-3 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 90-72 MONTEMAR

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer