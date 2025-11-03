Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 2-5 ORIHUELA
TERCERA RFEF
VILLARREAL 'C' 1-0 CREVILLENTE DEPORTIVO
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-1 JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE
LLIGA COMUNITAT
THADER 0-1 ELDENSE 'B'
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 1-0 JÁVEA
DIVISIÓN HONOR
PATACONA 4-0 ELCHE
LIGA NACIONAL
PABLO IGLESIAS 0-1 LEVANTE 'B'
ELCHE 'B' 1-2 VILLARREAL 'B'
KELME 2-0 ALZIRA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ATLÉTICO BALEARES 1-1 ELCHE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO 27-31 BERA BERA SAN SEBATIÁN
ATTICGO CBM ELCHE 15-25 ROCASA GRAN CANARIA
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM PETRER 25-28 BM ELDA CEE
BALONMANO ÁGUILAS 33-30 ATTICGO CBM ELCHE
PRIMERA NACIONAL
SUPERTITE VBVLC 1-3 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 90-72 MONTEMAR