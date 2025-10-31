1 Y 2 DE NOVIEMBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Elda Prestigio recibe al líder Bera BeraSan Sebastián en el Florentino Ibáñez

Felipe Canals

Elche |

El Elda Prestigio, en un encuentro en el Florentino Ibáñez.
El Elda Prestigio, en un encuentro en el Florentino Ibáñez. | Vicen Muñoz

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-ORIHUELA, DOMINGO, 11:00 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

VILLARREAL 'C'-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 18:00 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINGO, 12:00 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

THADER-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-JÁVEA, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

PATACONA-ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS 0-1 LEVANTE 'B'

ELCHE 'B'-VILLARREAL 'B', SÁBADO, 13:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

KELME-ALZIRA, DOMINGO, 12:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ATLÉTICO BALEARES-ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO-BERA BERA SAN SEBATIÁN, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

ATTICGO CBM ELCHE-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM PETRER-BM ELDA CEE, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

BALONMANO ÁGUILAS-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20:30 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

SUPERTITE VBVLC-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

Client Challenge

CBI ELCHE-MONTEMAR, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

Client Challenge
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer