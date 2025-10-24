22 Y 23 DE OCTUBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano visita al Rayo Majadahonda en su segunda salida consecutiva

Felipe Canals

Elche |

El once del Ilicitano posa antes del inicio del duelo contra el Socuéllamos.
El once del Ilicitano posa antes del inicio del duelo contra el Socuéllamos. | Fútbol base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

RAYO MAJADAHONDA-ILICITANO, SÁBADO, 21:00 HORAS

TERCERA RFEF

RODA-ATHLETIC TORRELLANO, SÁBADO, 16:00 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-LA NUCIA, DOMINGO, 19:00 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-TORREVIEJA, SÁBADO, 16:00 HORAS, LA SISMAT

CD OLIMPIC-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-HÉRCULES, DOMINGO, 13:30 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA

LIGA NACIONAL

TAVERNES BLANQUES-ELCHE 'B', DOMINGO, 17:15 HORAS

EL RUMBO-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 17:00 HORAS

HÉRCULES 'B'-KELME, SÁBADO, 18:00 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO-SPORTING GRAFOMETAL LA RIOJA, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

BM PORRIÑO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:15 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-AGUSTINOS ALICANTE, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CEE-BALONMANO CASTELLÓN, DOMINGO, 12:00 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

CBM ALGEMESÍ-CBM PETRER, DOMINGO, 12:00 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV MANACOR, SÁBADO, 17:00 HORAS, PABELLÓN UMH

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CW MÁLAGA, SÁBADO, 15:00 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN MANRESA, SÁBADO, 13:00 HORAS, ESPERANZA LAG

