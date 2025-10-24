Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
RAYO MAJADAHONDA-ILICITANO, SÁBADO, 21:00 HORAS
TERCERA RFEF
RODA-ATHLETIC TORRELLANO, SÁBADO, 16:00 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-LA NUCIA, DOMINGO, 19:00 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-TORREVIEJA, SÁBADO, 16:00 HORAS, LA SISMAT
CD OLIMPIC-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:30 HORAS
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-HÉRCULES, DOMINGO, 13:30 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA
LIGA NACIONAL
TAVERNES BLANQUES-ELCHE 'B', DOMINGO, 17:15 HORAS
EL RUMBO-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 17:00 HORAS
HÉRCULES 'B'-KELME, SÁBADO, 18:00 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO-SPORTING GRAFOMETAL LA RIOJA, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
BM PORRIÑO-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18:15 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-AGUSTINOS ALICANTE, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CEE-BALONMANO CASTELLÓN, DOMINGO, 12:00 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
CBM ALGEMESÍ-CBM PETRER, DOMINGO, 12:00 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV MANACOR, SÁBADO, 17:00 HORAS, PABELLÓN UMH
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CW MÁLAGA, SÁBADO, 15:00 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN MANRESA, SÁBADO, 13:00 HORAS, ESPERANZA LAG