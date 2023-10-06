7 Y 8 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Atractivos duelos en Tercera Federación entre el líder Ilicitano y el colista Torrellano; y en la Liga Guerreras Iberdrola, entre el Atticgo Club Balonmano Elche y el Bera Bera San Sebastián

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 06.10.2023 18:08

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-CALPE, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS

CREVILLENTE DEPORTIVO-L'OLLERÍA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

SANTA POLA-BENIDORM. DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-MIGUELTURRA, SÁBADO, 15 HORAS, DIEGO QUILES

RODA-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 17:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

UNIÓN VIERA-ELCHE. DOMINGO, 11 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGOCBM ELCHE-BERA BERA SAN SEBASTIÁN, SÁBADO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG

ELDA PRESTIGIO-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-GRANOLLERS, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-ADEVA, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

CAROLINAS-CBI ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

MOLINS DE REI-CW ELX, SÁBADO, 12:45 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CN VALLIRANA-CW ELX, SÁBADO, 16 HORAS

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