Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-CALPE, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS
CREVILLENTE DEPORTIVO-L'OLLERÍA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
SANTA POLA-BENIDORM. DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-MIGUELTURRA, SÁBADO, 15 HORAS, DIEGO QUILES
RODA-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-INTANGCO, SÁBADO, 17:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
UNIÓN VIERA-ELCHE. DOMINGO, 11 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGOCBM ELCHE-BERA BERA SAN SEBASTIÁN, SÁBADO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG
ELDA PRESTIGIO-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 18 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-GRANOLLERS, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-ADEVA, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
CAROLINAS-CBI ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
MOLINS DE REI-CW ELX, SÁBADO, 12:45 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CN VALLIRANA-CW ELX, SÁBADO, 16 HORAS