La afición del Elche calentará motores en la previa ante el Alavés

El Elche es consciente de que este sábado hay más que tres puntos en juego en la visita del Alavés al Martínez Valero. Un triunfo ante los babazorros podría significar la permanencia virtual, puesto que dejaría al equipo ilicitano con cinco puntos de margen sobre los de Quique Sánchez Flores a falta de tres partidos. Una derrota podría conllevar la caída al descenso.

La afición ya vive el partido ante el Alavés. El Elche, la Grada de Animación, la Federación de Peñas y el Ayuntamiento han preparado distintas iniciativas para calentar el ambiente. Este sábado, de 10:00 a 14:00 horas, la zona de Fondo Sur se vestirá de gala con barras, música y un recibimiento al equipo de Eder Sarabia.

Ya ante el Mallorca hubo centenares de aficionados esperando el autobús del Elche. El conjunto franjiverde se siente fuerte en casa y ha sumado tres victorias en sus últimos tres duelos en el Martínez Valero. Ante el pobre rendimiento a domicilio, la permanencia pasa por los partidos en casa.

La llegada del equipo está prevista sobre las 12:00 horas, dos horas antes del inicio del choque. El Elche dará detalles en los próximos días de cómo será la llegada de los de Sarabia al Martínez Valero.

El Alavés estará arropado en el Martínez Valero por su gente. El Elche envió 367 localidades a Mendizorroza y el club blanquiazul fleta autobuses gratuitos para desplazar a sus aficionados hasta tierras ilicitanas. También lo harán de cara a su última salida de la temporada al Carlos Tartiere. El Alavés está en descenso.