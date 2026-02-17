¿Afectará a la dinámica del Eldense el aplazamiento del choque en Villarreal?

El Villarreal 'B'-Eldense, previsto para el sábado 14 de febrero, quedó aplazado por el temporal en la provincia de Castellón. El equipo de Claudio Barragán se medirá este domingo al Alcorcón en el Nuevo Pepico Amat. Los azulgranas estaban inmersos en una gran dinámica de resultados antes del aplazamiento del duelo ante el filial 'groguet'.

El fin de semana ha sido positivo para el Eldense, a pesar de no haber disputado su partido. El Sabadell perdió en Ibiza y el liderato se mantiene a tres puntos. Los de Elda ya dependen de sí mismos para ser campeones de grupo y lograr el ascenso a Segunda.

Analizamos la actualidad del Eldense con Miguel Ángel Monera,Ángel Sánchez y Toni Iborra.