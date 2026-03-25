Aesec pide la reducción del IVA al 10 % para ayudar a los autónomos ante los efectos económicos de la guerra en Irán

La Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (Aesec) ha manifestado este miércoles su “profunda preocupación” ante los efectos negativos que sobre el colectivo de autónomos está teniendo la guerra en Irán, que se traducen en un “incremento generalizado de costes” (energéticos y de materias primas, entre otros) y en una “reducción significativa de los márgenes empresariales”.

Aesec ha incidido por medio de un comunicado que “sin medidas eficaces” esa situación “seguirá deteriorando la competitividad del tejido empresarial y afectando al conjunto de la economía”.

Por ello, la entidad ha exigido al Gobierno central “una respuesta ágil, clara y decidida” con “medidas inmediatas para afrontar la situación actual y reformas estructurales que alineen a España con Europa y apoyen de forma real a empresas y autónomos”.

En ese sentido, Aesec solicita la reducción del IVA al 10 % por el impacto de la guerra en Irán, en tanto que está se prolonga, que, incide, es una medida “imprescindible para aliviar la presión fiscal, contener el impacto en los costes y evitar que la situación siga trasladándose al precio final de productos y servicios, afectando directamente al consumidor.”

La asociación también ha criticado “la falta de aplicación en España de las directrices europeas que permiten eximir del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales”.

“Esta medida, ya contemplada en el ámbito europeo, supondría un importante alivio fiscal y administrativo para miles de pequeños profesionales”, ha señalado Antonio Andreu Rocamora, presidente de Aesec.