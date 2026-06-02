LA 208 Triatlón Club se jugará el ascenso a la máxima categoría en Elche

LA 208 Triatlón Club de Elche tiene serias opciones de ascenso a la máxima categoría. En Roquetas de Mar, el conjunto femenino logró escalar puestos en la tabla hasta situarse en sexto lugar. Subirán los cuatro primeros. El equipo masculino, por su parte, está a solo un punto del top-3 que da el ascenso.

Todo se decidirá en la última jornada, que además tendrá lugar en Los Arenales del Sol. Será para despedir el verano, el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. Habrá una gran cantidad de puntos en juego, por lo que LA 208 aspira a culminar la machada. A principios de temporada el objetivo era la permanencia.

Enrique Planelles, director técnico de la entidad ilicitana, ha pasado este martes por lo micrófonos de Onda Cero. Ha lamentado que los chicos perdiesen el liderato, pero se muestra optimista por la igualdad que reina en la modalidad masculina. Por otro lado, ha ensalzado el papel de las chicas en tierras andaluzas.