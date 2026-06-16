Petrer pone en marcha una zona de juegos infantiles con materiales reciclados del calzado

Más de siete toneladas de restos de materiales empleados en la fabricación de calzado darán vida a bancos, columpios y juegos infantiles gracias al proyecto Residuo Cero. Se trata de una iniciativa de la empresa de calzado Hispanitas que será una realidad a partir del próximo mes de septiembre.

Para hacerla realidad se han transformado 7000 kilos de residuos de calzado, en bancos, columpios y otros elementos lúdicos. Para la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, este tipo de proyectos contribuyen no solo a la protección del medio ambiente mediante el reciclaje sino además a una sociedad más inclusiva

Ahora solo hay que esperar hasta septiembre para que este nuevo espacio esté listo para jugar. Conocemos más detalles de la mano del CEO de esta empresa, Luis Chico de Guzmán y la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro