DIVERSIÓN EN FAMLIA

Terra Natura lanza su pase de temporada con importantes descuentos hasta el 31 de marzo

Aqua Natura abrirá sus puertas este viernes 27 de marzo con un nuevo tobogán acuático y muchas sorpresas

Mayte Vilaseca

Elche |

Un día en Terra Natura es una experiencia única para toda la familia donde no sólo podemos ver hasta 150 especies de animales sino también conocer sus hábitats e incluso participar en su alimentación. Las puertas de este parque temático de la naturaleza ya se abren todos los días y además hasta el 31 de este mes de enero podemos adquirir el pase de temporada con importantes descuentos y la posibilidad de financiarlo.

Javier Zapata, director de Comunicación del parque, nos da todas las pistas para disfrutar al máximo de nuestra visita y además nos recuerda que Aqua Natura abrirá sus puertas el próximo viernes 27 de marzo con muchas novedades y mejoras tanto en sus atracciones como en sus zonas de descanso y restauración.

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